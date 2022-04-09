Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'in son haline bakın! Değişimi ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın düşmanlarının akıl hocası, Cerrahpaşalıların ablası rolünü canlandıran Şıvga Gerez, son haliyle gündem oldu. Gerez'in değişimi, görenleri hayrete düşürdü.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve kısa sürede milyonların beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

Günümüzde de konuşulmaya devam eden aksiyon, dram ve politik türdeki dizi; Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

Bu isimlerden biri de dizide Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ın en büyük düşmanlarından olan Cerrahpaşalılardı.

Polat Alemdar Cerrahpaşalıların sonunu getirdi

Polat Alemdar'ın Cerrahpaşalı Metin'in kafasını keserek öldürdüğü sahne, çok konuşulmuştu.

Öte yandan Cerrahpaşalı Metin'in kardeşi Cerrahpaşalı Halit, Süleyman Çakır'ı pusuya düşürüp öldürmüştü. Süleyman Çakır'ın ölümü dizinin hayranlarını yasa boğmuştu.

Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit, dizinin ilerleyen bölümlerinde Polat Alemdar'ın sağ kolu Memati tarafından iple boğularak öldürülmüştü.

Adına cenaze törenleri düzenlenip helvalar dağıtılan Çakır, her ölüm yıl dönümünde anılmaya devam ediyor.

Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'in son hali

Polat Alemdar'ın düşmanlarının akıl hocası, Cerrahpaşalıların saygıda kusur etmedikleri ablası da çok dikkat çeken bir karakterdi.

Karaktare hayat veren isim ise Şıvga Gerez'di. Annesi Üftade Kimi gibi oyuncu olmak isteyen Gerez, birçok yapımda rol almıştı.

Ancak Gerez'in asıl mesleği oyunculuk değil oryantallikti. Hatta Gerez, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce sunduğu İbo Show'da dansözlük bile yapmıştı.

2000 yılında Dansöz filminde de oynayan Şıvga Gerez, son haliyle gündem oldu. Gerez'in değişimini görenler, hayrete düştü.