Kurtlar Vadisi'nde Elif'in dostu, Polat'ın falcısıydı! Canan Çavan'ın son halini gören tanıyamıyor...

Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Canan karakterine hayat veren Hande Kazanova, ünlü bir astrolog. Dizide Elif'in en yakın dostunu oynayan Kazanova, şimdiki haliyle gündem oldu.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003 yılında ekrana geldi.

O tarihten bugüne kadar rüzgar gibi esen ve adını unutturmayan diziden, birçok oyuncu gelip geçti.

Bu oyunculardan olan Özgü Namal, Elif karakterine Hande Kazanova ise Canan karakterine hayat verdi.

Elif'in en yakın dostu olan Canan Çavan karakterine hayat veren Hande Kazanova, şimdilerde ünlü bir astrolog.

Yıllar içinde herhangi bir projede yer almayan Kazanova, yaşadığı değişimle dizinin hayranlarını şaşırttı.

HANDE KAZANOVA'NIN DEĞİŞİMİ

Şimdilerde ünlü bir astrolog olan Hande Kazanova, Kurtlar Vadisi'nde Canan karakterine hayat verdi.

Elif'in en yakın dostunu canlandıran Kazanova, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Dizide fal bakan ve falcı karakterine hayat veren Canan sayesinde, dizide olacak bazı olaylar kahve falında görülmüştür.

Dizide Canan karakteri, Elif'in ölümünden sonra avukatlıktan istifa edip yurt dışına gitmiştir.