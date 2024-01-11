Kurtlar Vadisi'nde "Epstein" detayı! O sahne kan dondurdu: Yüce majestelerine çocuk kanı... Dünyaca ünlü isimlerin adının geçtiği pedofili ve istismar davasının lideri Jeffrey Epstein, duyanları tiksindirdi. Grubun amacının küçük çocuklardan alınan "adrenokrom" hücreli kan olduğu iddia edildi. Yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne ise, birçok kişinin aklına geldi. Görenler, "boşuna izlememişiz" yorumunda bulundu.

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ensonhaber.com

Epstein davası, ortaya çıkan detaylarıyla kan dondurmaya devam ediyor.

Kamuoyuna açılan dava sürecinde ağızları açık bırakan isimler geçiyor.

Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Jeffrey Epstein'ın kara kaplı defterinden Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell ve çok daha fazlası çıktı.

İsrail istihbaratı MOSSAD adına çalıştığı iddia edilen pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın aynı zamanda çocukları kaçırıp kanlarını zenginlere sattığı iddia edildi.

"Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanı, zenginlerin ömrünü uzatmak için kullanılıyor.

0-9 yaş arası çocukların boynundan alınan bu kanı Madonna, George Clooney, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks gibi isimlerin kullandığı iddia ediliyor.

Kurtlar Vadisi'ndeki detay

Öyle ki, efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki bir bölüm, sosyal medyada gündem oldu.

O sahnede Yüce Majesteleri'ni iyileştirmek için çocuk kanı kullandığı yer aldı.

Doktor, "Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek." derken, Arthur ise "çocuklar ölecek öyle mi" dedi.

Doktor ise "Onlar kanlarını vererek ölümsüz olacaklar" yanıtını verdi.