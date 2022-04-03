Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali ağızları açık bıraktı! Gören dönüp bir daha bakıyor...

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali ağızları açık bıraktı! Gören dönüp bir daha bakıyor...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Laz Ziya'nın kızı Meral rolüyle akıllara kazınan Müge Ulusoy, son haliyle gündem oldu. Geçen zaman içerisinde epey değişen Ulusoy'u tanımak neredeyse imkansız.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve kısa sürede 7'den 70'e herkesin diline dolanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve hala konuşulmaya devam eden aksiyon, dram ve politik türdeki dizi; Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

Bu karakterlerden biri de dizide, usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral'di.

Testere Necmi'den aldığı silahla babasını öldürmek üzereyken ablası Nesrin tarafından öldürülen Meral karakterine ise Müge Ulusoy hayat vermişti.

GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral rolüne hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Müge Ulusoy, Instagram'dan takipçileriyle paylaştığı son kareleriyle gündeme geldi.

Geçen yılların ardından büyük bir değişim yaşayan Ulusoy'un paylaşımlarını görenler, oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturan Müge Ulusoy'un son hali, takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Laz Ziya'nın kızı Meral'in yıllara meydan okuduğunu düşünse de bazıları estetiği abarttığını söyledi.