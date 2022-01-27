Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e bir de şimdi bakın! İpek Tenolcay son haliyle yaktı geçti

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e bir de şimdi bakın! İpek Tenolcay son haliyle yaktı geçti

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay, değişimiyle sosyal medyayı salladı. Tenolcay'ın son halini görenler, gözlerini alamadı.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Konusunun yanı sıra başrolden yan rollere kadar bütün karakterleri çok sevilen dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu olup araştırılıyor.

Bu isimlerden biri de usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Nesrin Çakır'a hayat veren İpek Tenolcay...

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı, Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır karakterine hayat veren İpek Tenolcay, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran Tenolcay, son haliyle sosyal medyayı sallıyor.

Geçen yılların ardından büyük değişim yaşayan ünlü oyuncuyu görenler dönüp bir daha bakıyor.

Bazı takipçileri, son olarak Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Tenolcay'ın yıllara meydan okuduğunu söylese de bazıları yaşlandığını belirtiyor.