Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın karısıydı! O isim bomba bir projeyle ekranlara dönüyor

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın karısıydı! O isim bomba bir projeyle ekranlara dönüyor

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat Alemdar'ın karısı Ebru karakterine hayat veren Hatice Şendil, iki yıl aranın ardından ekranlara dönüyor. Şendil, Fox TV'nin iddialı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan aksiyon, dram ve politik türdeki Kurtlar Vadisi dizisinin ilk serisi toplam 4 sezon sürdü ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eti.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Bu serilerden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği Polat Alemdar karakteri, Elif öldükten sonra annesinin zoruyla evlendi.

Polat Alemdar'ın karısı Ebru Duru karakterine ise başarılı oyuncu Hatice Şendil hayat verdi.

Performansıyla milyonların beğenisini kazanan Hatice Şendil, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Terken Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkan Hatice Şendil, bir süre ekranlardan uzak kaldı.

38 yaşındaki güzel oyuncu, iki yıllık aranın ardından Fox TV'nin iddialı dizisiyle ekranlara dönme kararı aldı.

İyilik dizisiyle ekranlara dönüyor

Güzel oyuncu Hatice Şendil, başrolünü İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimler ile paylaştığı Fox TV'nin yeni dizisi İyilik'in kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu Medyapım imzalı İyilik dizisi, ilk tanıtımıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Güney Kore dizisi The Queen's House'tan uyarlanan ve yaz dizileri arasında yerini alacak olan İyilik dizisi, bir ihanet hikayesini anlatacak.

İyilik İlk Bölüm Fragman VİDEO

İyilik dizi konusu

Dün akşam ilk tanıtımı yayınlanan dizide; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır.

Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir.

Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…