Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kafasını kestiği Cerrahpaşalı Metin'in son hali olay oldu! O ismi gören şaşırdı

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kafasını kestiği Cerrahpaşalı Metin'in son hali olay oldu! O ismi gören şaşırdı

Kurtlar Vadisi’nde Cerrahpaşalı Metin karakterine hayat veren Mehmet Polat, son hali ile gündeme geldi. Polat'ın yıllar içinde yaşadığı değişimi gören hayranları, beğenmeyi ihmal etmedi.

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından birisi olan Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanmaya başladı.

Aksiyon, dram ve politik türdeki dizinin başrollerinde; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca yer aldı.

Oktay Kaynarca daha sonra diziden ayrıldı ancak Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği Polat karakteri, tek başına efsane olmayı başardı.

Dizinin daha sonra serileri yayınlandı ancak ilk ekrana gelen bölümlerinin yeri her zaman ayrı oldu. Ayrıca başroller kadar dikkati çeken geniş oyuncu kadrosu, birbirinden yetenekli isimleri ağırladı.

Bu isimlerden birisi olan Mehmet Polat, Cerrahpaşalı Metin karakterine hayat verdi ve bu sayede tanındı.

Polat’ın kafasını kestiği sahneyle ekranlara damga başarılı oyuncu, yıllar sonra son hali ile gündem oldu.

MEHMET POLAT'IN SON HALİ

Birçok başarılı yapımda yer alan Mehmet Polat, Kurtlar Vadisi sayesinde ünlendi. Polat Alemdar’ın kafasını kestiği Cerrahpaşalı Metin karakterini oynayan Polat, uzun süre hafızalardan silinmedi.

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Gümüştekin karakterini oynayan oyuncu, rollerinin hakkından başarı ile geldi.

Yıllar sonra birçok farklı yapımda Mehmet Polat'ı görenler, Cerrahpaşalı Metin karakterinin ne kadar değiştiğini fark etti. Karizmatik oyuncu geçen zaman rağmen, yakışıklılığından bir şey kaybetmedi.

CERRAHPAŞALI METİN KARAKTERİ

Cerrahpaşalı Halit'in küçük kardeşidir. Ağabeyi Halit gibi psikopattır ve Halit'e büyük saygı duymaktadır.

Memati, Süleyman Çakır'ın toplantısına davet edildiklerini bildirmek için Cerrahpaşalılar'ın mekanına gelmiş ancak Halit racon keserek toplantıya kardeşi Metin'in geleceğini söylemiştir.

Metin toplantıda Polat ve Çakır'a hakaret etmiş, Polat'a "Sen kimsin racon kesiyorsun?" derken, Polat ise cevap olarak, "Racon kesmiyorum, kafa kesiyorum!" diyerek Metin'in kafasını kesmiştir.

Bunun üzerine Çakır ve Halit arasında büyük bir hesaplaşma başladı ve Halit, Çakır'ı vurarak kardeşinin intikamını aldı.