Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a ikinci transfer! O isim 'Tövbekar' oluyor...

Kurtlar Vadisi'nden Teşkilat'a ikinci transfer! O isim 'Tövbekar' oluyor...

TRT1 ekranlarının MİT dizisi Teşkilat, 2. sezon hazırlıklarını tamamladı. Merakla beklenen dizinin kadrosuna ise flaş bir isim transfer oldu. Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı artık Teşkilat'ta...

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisi, 26 Eylül akşamı 2. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak.

MİT'in kapılarını aralayan dizinin kadrosu ise genişlemeye devam ediyor.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle akıllara kazınan Gürkan Uygun'un ardından Teşkilat için ikinci bir isimle daha el sıkışıldı.

TRT 1'de yayınlanan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinde Mahmut Paşa karakterini oynayan Hakan Boyav’ın yeni adresi Teşkilat oldu.

TEŞKİLAT'A YENİ KARAKTER: TÖVBEKAR

Kurtlar Vadisi'ndeki Kara rolüyle hatırlarda kalan Hakan Boyav, ‘Teşkilat’ dizisinin ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık, nam-ı diğer 'Tövbekar' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Teşkilat’ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım’ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.