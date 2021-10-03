Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! Oyunculukla hiç alakası yok

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği bakın ne çıktı! Oyunculukla hiç alakası yok

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban'ın asıl mesleği duyanları şaşırttı. Kenan Çoban'ın gerçek mesleği bakın neymiş...

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Karakterleriyle de hafızalara kazınan dizinin oyuncuları, günümüzde bile merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor.

Polat Alemdar'ın Memati'den sonra en çok güvendiği adamı olan ve uzun saçı ve sakalı, az ve öz konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Abdülhey, hiç şüphesiz dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alıyor.

Abdülhey karakterine hayat veren 46 yaşındaki oyuncu Kenan Çoban, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterine hayat vermiş ve geçen sezon diziye ölerek veda etmişti.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Kenan Çoban'ın asıl mesleği ise yıllar sonra ortaya çıktı. Hayranları, o mesleği duyunca kendini ''nereden nereye gelmiş'' demekten alıkoyamadı.

ASIL MESLEĞİ SPOR İŞLETMECİLİĞİ

Mynet'in haberine göre, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Kenan Çoban, oyunculuğa adım atmadan önce Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yapıyordu.

"ÖMRÜM BOYUNCA ÇALIŞTIM"

Verdiği bir röportajda, ''Yapmadığım iş kalmadı'' diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

''Ticaret lisesi mezunuyum, muhasebecilik yaptım, çaycılık yaptım, boyacılık yaptım, ticaret yaptım... Ömrüm boyunca çalıştım. Aldığım her yevmiye ile kalabalık sofralara oturduk, ekmeğimizi muhabbetimizi bölüştük. Oyuncu olmak hiç aklıma gelmezdi. Çok içe dönük ve utangaç biriyim. Bir gün oyuncu olmayı, kameraların önünde olmayı bırakın, bana kalsa göz önünde olmayı tercih etmezdim. Ama takdiri ilahi, kaderimiz böyle yazılmış. Çok şükür bundan da şikayetçi değilim, çok da güzel bir kader. İnsanların sizi tanıması, sevmesi, sizinle iletişim kurması, size dertlerini, sevgilerini anlatması çok güzel.''