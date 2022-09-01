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    Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın yeni dizisi belli oldu

    Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterlerinden Abdülhey'i canlandıran Kenan Çoban, TRT'de yayınlanacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisiyle ekranlara dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:22
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    Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın yeni dizisi belli oldu

    Bir döneme damga vuran efsanevi dizi Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Tüm Türkiye'nin Abdülhey olarak tanıdığı Çoban, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.

    Abdülhey geri dönüyor

    Çoban, TRT için çekilen Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinde rol alacak

    Çoban, Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adlı projenin Türkiye'de ilk defa yayınlanıp çekileceğinden bahsetti.

    Kurtlar Vadisi nin Abdülhey i Kenan Çoban ın yeni dizisi belli oldu #1

    Gerçek bir hikayeden esinleniyor

    1911'de Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen projeyi anlatan Çoban, "Yaklaşık bir ay daha Eskişehir'deyiz ve daha sonrasında ise kalan çekimleri İstanbul'da tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

    Kurtlar Vadisi nin Abdülhey i Kenan Çoban ın yeni dizisi belli oldu #2

    Kurtlar Vadisi nin Abdülhey i Kenan Çoban ın yeni dizisi belli oldu #3


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