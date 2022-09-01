Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın yeni dizisi belli oldu

Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterlerinden Abdülhey'i canlandıran Kenan Çoban, TRT'de yayınlanacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisiyle ekranlara dönüyor.

Bir döneme damga vuran efsanevi dizi Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Tüm Türkiye'nin Abdülhey olarak tanıdığı Çoban, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştı.

Abdülhey geri dönüyor

Çoban, TRT için çekilen Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinde rol alacak

Çoban, Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adlı projenin Türkiye'de ilk defa yayınlanıp çekileceğinden bahsetti.

Gerçek bir hikayeden esinleniyor

1911'de Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen projeyi anlatan Çoban, "Yaklaşık bir ay daha Eskişehir'deyiz ve daha sonrasında ise kalan çekimleri İstanbul'da tamamlayacağız." şeklinde konuştu.