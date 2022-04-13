Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i oğluyla fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Küçük Abdülhey'e de bakın...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, oğluyla fotoğrafını paylaştı. Çoban'ın paylaşımına beğeni yağarken baba ve oğulun benzerliği çok konuşuldu.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

Günümüzde de konuşulmaya devam eden aksiyon, dram ve politik türdeki dizi; Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

Polat Alemdar'ın Memati'den sonra en güvendiği adamı olan, uzun saçı ve sakalı, az ve öz konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Abdülhey, dizinin en sevilen karakterlerinden biriydi.

Abdülhey karakterine ise başarılı oyuncu Kenan Çoban hayat verdi. Çoban, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri baba karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Bir süredir ekranlarda yer almayan ve objektiflerden uzak bir hayat süren Çoban, sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor.

''Abdülhey olarak doğmuş''

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan Kenan Çoban, son olarak oğlu Miraç Mert ile çekildiği fotoğrafını paylaştı.

Hayranları, Çoban'ın oğlu ile olan pozuna beğeni yağdırırken baba ve oğulun benzerlikleri dikkati çekti.

Ünlü oyuncunun fotoğrafına ''Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş'', ''Aynı babasının oğlu'' şeklinde yorumlar yapıldı.