Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i değişimiyle ağızları açık bıraktı! İşte Abidin Yerebakan'ın son hali

Kurtlar Vadisi'nde Abidin karakterine hayat veren Abidin Yerebakan, son haliyle ağızları açık bıraktı. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu, aradan geçen uzun yılların ardından çok değişti.

2003 yılında Show TV'de yayın hayatına başlayan ve bir anda herkesin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Konusunun yanı sıra tüm karakterleriyle hafızalara kazınan dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu olup araştırılıyor.

Dizide hayat verdiği Abidin karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Abidin Yerebakan, izleyiciler tarafından oldukça seviliyordu.

Birçok yapımda rol alan usta oyuncu, yıllar sonraki görüntüsüyle herkesi şok etti. Uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen başarılı oyuncuyu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

KURTLAR VADİSİ'NİN ABİDİN'İNİ KİMSE TANIYAMIYOR

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abidin Seferoğlu karakterleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Abidin Yerebakan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Dizinin ardından Kolpaçino filminde oynadığı Ekrem Abi karakteriyle tanınmaya başlayan Yerebakan, farklı rollerle ve karakterlerle seyirciyi etkilemeyi başarıyor.

Birçok dizi ve filmde yer alan usta oyuncu, verdiği kilolarla ve yılların getirdiği değişimle adeta başka birine dönüştü.

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi görülmeye değer.