Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü Muhammed Cangören'i tanımak imkansız! Bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü Muhammed Cangören'i tanımak imkansız! Bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Abuzer Kömürcü rolüyle akıllara kazınan Muhammed Cangören, son haliyle herkesi şaşırttı. Geçen yılların ardından büyük değişim yaşayan Cangören'i görenler tanıyamadı.

2003 yılında Show TV'de ekranlara geldiğinde, bir anda herkesin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Konusunun yanı sıra başrolden yan rollere kadar tüm karakterleri hafızalara kazınan dizide öyle bir isim vardı ki ne söylese olay oluyor, ertesi gün sözleri herkesin dilinde oluyordu.

Bu isim elbette dizinin fenomen hale gelen karakteri Abuzer Kömürcü'süne hayat veren Muhammed Cangören'di.

KURTLAR VADİSİ'NİN ABUZER KÖMÜRCÜ'SÜ MUHAMMED CANGÖREN'İN SON HALİ

Afgan asıllı oyuncu Muhammed Cangören, Kurtlar Vadisi dizisinde Abuzer Kömürcü rolüne hayat vermiş ve rol sayesinde Türkiye'de kısa sürede fenomen haline gelmişti.

Dizinin en sevilen karakterleri arasına giren ve her sözü olay haline gelen Abuzer Kömürcü'ye hayat veren Muhammed Cangören, şimdilerde torunlarıyla vakit geçiriyor.

MUHHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

1951 yılında dünyaya gelen Afgan asıllı usta oyuncu Muhammed Cangören, ortaokulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır.

25-30 civarında televizyon filmi bulunan Muhammed Cangören, 1982 yılında Türkiye'ye gelerek önce çocuk tiyatrolarında rol almış daha sonra ''İkinci Bahar'' dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır.

Ayrıca ''Üvey Baba'' dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandıran Cangören, 2002 yılında ''Berivan'' dizisinde Kara Duran karakterine hayat vermiştir.

2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplayan ünlü oyuncu, daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok Kurtlar Vadisi'ndeki rolü ile bilinmektedir.

Deli Deli Olma" isimli filmde, Allahyar karakterine hayat veren oyuncu, 2010 yılında Osman Sınav'ın "Sakarya Fırat" adlı dizisinde, Sıtkı Seyitoğlu karakterini başarıyla canlandırmıştır.

Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı ''Operasyon: Argo'' filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır.

MUHAMMED CANGÖREN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER