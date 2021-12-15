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Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı ekranlara dönüyor! Alparslan: Büyük Selçuklu'da fırtına gibi esecek

Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı ekranlara dönüyor! Alparslan: Büyük Selçuklu'da fırtına gibi esecek

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Kurtlar Vadisi'nin Haşim Ağa'sı Şahin Çelik, Alparslan: Büyük Selçuklu'ya dahil oldu.