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    • Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı ekranlara dönüyor! Alparslan: Büyük Selçuklu'da fırtına gibi esecek

    Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı ekranlara dönüyor! Alparslan: Büyük Selçuklu'da fırtına gibi esecek

    Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden bomba bir transfer haberi geldi. Kurtlar Vadisi'nin Haşim Ağa'sı Şahin Çelik, Alparslan: Büyük Selçuklu'ya dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 22:42
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    Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı ekranlara dönüyor! Alparslan: Büyük Selçuklu'da fırtına gibi esecek

    TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

    Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun her bölümü ilgiyle izleniyor.

    Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen ve güçlü kadrosuyla dikkati çeken Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu, kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başardı.

    Tarih tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran dizi, pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ederken bomba bir transfer haberi daha geldi.

    ALPARSLAN'A OBA BEYİ GELİYOR

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği ağır kabadayı Haşim Ağa rolüyle hafızalara kazınan Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Pusat, Şefkat Tepe, Kaybolan Yıllar ve Arka Sokaklar gibi dizilerde sergilediği performansla adından söz ettiren usta oyuncu Şahin Çelik, oyuncu seçiminin titizlikle yapıldığı dizide, oba beyini canlandıracak.

    Öte yandan dizide Alparslan karakterine hayat veren Barış Arduç'un setteki özverisi ve nezaketiyle kısa sürede bütün ekibin kalbini fethettiği öğrenildi.

    Kurtlar Vadisi nin ağır kabadayısı ekranlara dönüyor! Alparslan: Büyük Selçuklu da fırtına gibi esecek #1

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