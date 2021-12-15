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- Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı ekranlara dönüyor! Alparslan: Büyük Selçuklu'da fırtına gibi esecek
Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı ekranlara dönüyor! Alparslan: Büyük Selçuklu'da fırtına gibi esecek
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 22:42
TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun her bölümü ilgiyle izleniyor.
Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen ve güçlü kadrosuyla dikkati çeken Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu, kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başardı.
Tarih tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran dizi, pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ederken bomba bir transfer haberi daha geldi.
ALPARSLAN'A OBA BEYİ GELİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği ağır kabadayı Haşim Ağa rolüyle hafızalara kazınan Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Pusat, Şefkat Tepe, Kaybolan Yıllar ve Arka Sokaklar gibi dizilerde sergilediği performansla adından söz ettiren usta oyuncu Şahin Çelik, oyuncu seçiminin titizlikle yapıldığı dizide, oba beyini canlandıracak.
Öte yandan dizide Alparslan karakterine hayat veren Barış Arduç'un setteki özverisi ve nezaketiyle kısa sürede bütün ekibin kalbini fethettiği öğrenildi.