Petrol
107.94
1.22%
Euro
16.38
0.33%
Dolar
14.81
0.73%
Altın
915.25
-0.21%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
615.869
2.45%
BTXN Coin
39.69
2.45%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Bulutlu -1 C

    Kurtlar Vadisi'nin Ajan Nina'sı müslüman oldu, tesettür taktı! İşte Tatsyana Tsvikeviç'in son hali

    Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Ajan Nina karakteriyle akıllara kazınan Tatsyana Tsvikeviç, Türk vatandaşı oldu. Bununla yetinmeyen Tsvikeviç, Sedef ismini aldı ve müslüman olup tesettüre girdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 22:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kurtlar Vadisi'nin Ajan Nina'sı müslüman oldu, tesettür taktı! İşte Tatsyana Tsvikeviç'in son hali

    Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve kısa sürede milyonların beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

    İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

    Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

    Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve hala konuşulmaya devam eden dizi, Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

    Bu karakterlerden biri de dizide bir dönem yer alan başarılı oyuncu Tatsyana Tsvikeviç'in hayat verdiği KGB ajanı Nina'ydı.

    Rus baron ile birlikte diziye giren Nina, Polat Alemdar'ı öldürmek isterken yem olmuştu. Sonra da Tilki Andriy tarafından yaşamına son verilmişti.

    KURTLAR VADİSİ'NİN NİNA'SI MÜSLÜMAN OLDU

    Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı KGB ajanı Nina karakteriyle hafızalara kazınan Tatsyana Tsvikeviç, 2002 yılında Türk vatandaşlığına geçti.

    Tatsyana Tsvikeviç, Kurtlar Vadisi dizisinden sonra da 2009 yılında Nihat Hatipoğlu'nu dinlemeye başladıktan sonra hayatı sorgulamaya başlayıp Müslüman oldu.

    Bununla da kalmayan Tsvikeviç, İslam'la tanıştıktan sonra adını değiştirdi ve Sedef ismini aldı.

    Kurtlar Vadisi nin Ajan Nina sı müslüman oldu, tesettür taktı! İşte Tatsyana Tsvikeviç in son hali #1

    DERGİYE VERDİĞİ RÖPORTAJ İÇİN KAPANDI

    Annesi Belaruslu babası Polonyalı olan Tatsyana Tsvikeviç, daha önce bir dergiye verdiği röportajda nasıl Müslüman olduğunu anlatmıştı.

    Dergiye verdiği röportaj için tesettüre giren Tsvikeviç, ''Her şey 5 sene önce kendi hayatımı sorgulamaya başlayınca değişti. Ben kimim, neler yaşıyorum diye çıkmaza girdim. Sonra karşıma Nihat Hatipoğlu çıktı. Onu dinlemeye başladıktan sonra sorularımın cevaplarını buldum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım.'' ifadelerini kullanmıştı.

    Sedef adını alan Tatsyana Tsvikeviç, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Ajan Nina'sı Tatsyana Tsvikeviç'in son hali...

    Kurtlar Vadisi nin Ajan Nina sı müslüman oldu, tesettür taktı! İşte Tatsyana Tsvikeviç in son hali #2

    Kurtlar Vadisi nin Ajan Nina sı müslüman oldu, tesettür taktı! İşte Tatsyana Tsvikeviç in son hali #3

    Kurtlar Vadisi nin Ajan Nina sı müslüman oldu, tesettür taktı! İşte Tatsyana Tsvikeviç in son hali #4

    Kurtlar Vadisi nin Ajan Nina sı müslüman oldu, tesettür taktı! İşte Tatsyana Tsvikeviç in son hali #5


    İlginizi Çekebilir

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Trmedia

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Aksaray'da 300 kiloluk kalorifer kazanı, sürüklenerek çalındı
    3. Sayfa

    Aksaray'da 300 kiloluk kalorifer kazanı, sürüklenerek çalındı

    Ekran kartı fiyatları mart ayında düşüşte
    Teknoloji

    Ekran kartı fiyatları mart ayında düşüşte

    Görüş Bildir