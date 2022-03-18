Kurtlar Vadisi'nin Ajan Nina'sı müslüman oldu, tesettür taktı! İşte Tatsyana Tsvikeviç'in son hali

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Ajan Nina karakteriyle akıllara kazınan Tatsyana Tsvikeviç, Türk vatandaşı oldu. Bununla yetinmeyen Tsvikeviç, Sedef ismini aldı ve müslüman olup tesettüre girdi.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve kısa sürede milyonların beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve hala konuşulmaya devam eden dizi, Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

Bu karakterlerden biri de dizide bir dönem yer alan başarılı oyuncu Tatsyana Tsvikeviç'in hayat verdiği KGB ajanı Nina'ydı.

Rus baron ile birlikte diziye giren Nina, Polat Alemdar'ı öldürmek isterken yem olmuştu. Sonra da Tilki Andriy tarafından yaşamına son verilmişti.

KURTLAR VADİSİ'NİN NİNA'SI MÜSLÜMAN OLDU

Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı KGB ajanı Nina karakteriyle hafızalara kazınan Tatsyana Tsvikeviç, 2002 yılında Türk vatandaşlığına geçti.

Tatsyana Tsvikeviç, Kurtlar Vadisi dizisinden sonra da 2009 yılında Nihat Hatipoğlu'nu dinlemeye başladıktan sonra hayatı sorgulamaya başlayıp Müslüman oldu.

Bununla da kalmayan Tsvikeviç, İslam'la tanıştıktan sonra adını değiştirdi ve Sedef ismini aldı.

DERGİYE VERDİĞİ RÖPORTAJ İÇİN KAPANDI

Annesi Belaruslu babası Polonyalı olan Tatsyana Tsvikeviç, daha önce bir dergiye verdiği röportajda nasıl Müslüman olduğunu anlatmıştı.

Dergiye verdiği röportaj için tesettüre giren Tsvikeviç, ''Her şey 5 sene önce kendi hayatımı sorgulamaya başlayınca değişti. Ben kimim, neler yaşıyorum diye çıkmaza girdim. Sonra karşıma Nihat Hatipoğlu çıktı. Onu dinlemeye başladıktan sonra sorularımın cevaplarını buldum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Sedef adını alan Tatsyana Tsvikeviç, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Ajan Nina'sı Tatsyana Tsvikeviç'in son hali...