Kurtlar Vadisi'nin Aron Feller'i Osman Soykut değişimiyle ağızları açık bıraktı! Gören dönüp bir daha bakıyor

Kurtlar Vadisi'nin Aron Feller'i Osman Soykut değişimiyle ağızları açık bıraktı! Gören dönüp bir daha bakıyor

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın baş düşmanı Aron Feller karakterine hayat veren Osman Soykut, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Soykut'un son hali, 'Gençlere taş çıkartır' dedirtti.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve kısa sürede 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisi, daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu ismiyle yeniden sevenlerinin karşısına çıktı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve hala konuşulmaya devam eden aksiyon, dram ve politik türdeki dizi; Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

Bu karakterlerden biri de dizide Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar karakterinin baş düşmanlarından biri olan Aron Feller'di.

Polat Alemdar'ın kafasına çekiçle vurup öldürdüğü Aron Feller karakterini ünlü sinema sanatçısı Osman Soykut canlandırmıştı.

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Muhyiddin İbnü'l Arabi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Osman Soykut, son haliyle gündeme geldi.

SON HALİNİ GÖREN HAYRET EDİYOR

Ünlü oyuncu Osman Soykut, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagramda yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Osman Soykut, paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşim kurmayı ihmal etmiyor.

Soykut'un Instagram hesabından paylaştığı kareleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yıllar geçmesine rağmen görünümünden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncunun son haline ''Kurtlar Vadisi’nden beri hiç değişmemiş'', ''Gençlere taş çıkartır'' yorumları yapıyor.

MOTOR TUTKUSUYLA BİLİNİYOR

Motorcu paltosu ile çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Osman Soykut, yüksek hacimli motorlara olan sevdasıyla biliniyor.

Sosyal medya hesabından motorla seyahat ettiği yerleri paylaşan Soykut, 65 yaşında olmasına karşın bu sevdasından vazgeçmiyor.

Asıl mesleği mimarlık olan ve ABD vatandaşlığı da bulunan oyuncunun fotoğrafları ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İşte, Osman Soykut'un (Ozman Sirgood) son hali…