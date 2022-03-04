Euro
15.62
-0.18%
Dolar
14.22
0.73%
Altın
891.00
1.34%
Borsa
2009
-0.68%
Bitcoin
593.305
-3.52%
BTXN Coin
36.97
-0.72%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C
    • Kurtlar Vadisi'nin Asu Miray'ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor...

    Kurtlar Vadisi'nin Asu Miray'ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor...

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Asu Miray karakteriyle akıllara kazınan Zeliha Çal, son haliyle gündeme geldi. Gün geçtikçe güzelleşen Çal'ın fit halinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kurtlar Vadisi'nin Asu Miray'ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor...

    Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

    İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yapan Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

    Her anı heyecan ve aksiyon dolu olan dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimler yer aldı.

    Daha sonra çekilen serilerden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu ise toplam 10 sezon sürdü. Bütün karakterleri sevilen dizide Zeliha Çal, Doktor Asu Miray karakterine hayat verdi.

    Tuncay Kantarcı'nın aşık olduğu kadını canlandıran Zeliha Çal, yıllar içinde yaşadığı değişimle adından söz ettirdi.

    ''GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATMIŞ''

    Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Asu Miray karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu ve manken Zeliha Çal, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

    Şu sıralar mankenlik yapmaya devam eden Çal, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

    Instagram'da çok fazla takipçisi olmayan güzel oyuncu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Takipçileri başarılı oyuncunun paylaşımlarına, ''Cennetten gelen bir meleksin sanki'', ''Bir manzara olduğundan habersiz duruşunuz'', ''Hala çok zarif ve güzelsiniz'', ''Güzelliğine güzellik katmış'', ''Sizi televizyonda görmeyi özledik'' şeklinde yorumlar yapılıyor.

    Kurtlar Vadisi nin Asu Miray ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor... #1

    Kurtlar Vadisi nin Asu Miray ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor... #2

    Kurtlar Vadisi nin Asu Miray ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor... #3

    Kurtlar Vadisi nin Asu Miray ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor... #4

    Kurtlar Vadisi nin Asu Miray ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor... #5

    Kurtlar Vadisi nin Asu Miray ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor... #6

    Kurtlar Vadisi nin Asu Miray ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor... #7


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Merve Boluğur hakkında konuştu
    Magazin

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Merve Boluğur hakkında konuştu

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Görüş Bildir