Kurtlar Vadisi'nin Asu Miray'ı Zeliha Çal değişimiyle dudak uçuklattı! Güzelliğini gören dilini ısırıyor...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Asu Miray karakteriyle akıllara kazınan Zeliha Çal, son haliyle gündeme geldi. Gün geçtikçe güzelleşen Çal'ın fit halinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yapan Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Her anı heyecan ve aksiyon dolu olan dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimler yer aldı.

Daha sonra çekilen serilerden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu ise toplam 10 sezon sürdü. Bütün karakterleri sevilen dizide Zeliha Çal, Doktor Asu Miray karakterine hayat verdi.

Tuncay Kantarcı'nın aşık olduğu kadını canlandıran Zeliha Çal, yıllar içinde yaşadığı değişimle adından söz ettirdi.

''GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATMIŞ''

Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Asu Miray karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu ve manken Zeliha Çal, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Şu sıralar mankenlik yapmaya devam eden Çal, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da çok fazla takipçisi olmayan güzel oyuncu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Takipçileri başarılı oyuncunun paylaşımlarına, ''Cennetten gelen bir meleksin sanki'', ''Bir manzara olduğundan habersiz duruşunuz'', ''Hala çok zarif ve güzelsiniz'', ''Güzelliğine güzellik katmış'', ''Sizi televizyonda görmeyi özledik'' şeklinde yorumlar yapılıyor.