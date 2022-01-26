Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son haliyle şaşkına çevirdi! Erdem Ergüney bakın şimdi ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son haliyle şaşkına çevirdi! Erdem Ergüney bakın şimdi ne yapıyor

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Deli Hikmet karakteriyle akıllara kazınan Erdem Ergüney, son haliyle şaşırttı. Ergüney, o kadar değişti ki, tanımak neredeyse imkansız.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve bir anda herkesin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Konusunun yanı sıra tüm karakterleriyle hafızalara kazınan dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu olup araştırılıyor.

Dizide hayat verdiği Deli Hikmet karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Erdem Ergüney, izleyiciler tarafından oldukça seviliyordu.

Birçok yapımda rol alan oyuncunun yıllar içindeki değişimini görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN DELİ HİKMET'İ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2017-2021 yılları arasında yayınlanan ''Payitaht Abdülhamit'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erdem Ergüney, ardından ''Mavera'' dizisinde kamera karşısına geçti.

Şimdilerde menajerlik şirketi sahibi olan Ergüney, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Bilge Arslan ile evli olan ve bir çocuk babası olan Ergüney'in paylaşımlarına, ''Harikasın Erdem Abi'', ''Kral nerelerdesin'', ''Yıkılmışsın usta'' ve ''Deli Hikmet adamsın'' gibi yorumlar yapılıyor.