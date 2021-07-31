Kurtlar Vadisi'nin dev ismi Teşkilat'a geliyor! Yer yerinden oynayacak.. Yeni rolü merak ediliyor

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisine Kurtlar Vadisi'nden dev bir transfer gerçekleşti.

Yapımını TIMS&B Productions'ın üstlendiği, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Ezgi Eyüboğlu ve Atılay Uluışık gibi ünlü isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni sezon çekimleri başlıyor.

Yeni sezonu merakla beklenen diziye bomba bir transfer yapıldı.

KURTLAR VADİSİ'NİN MEMATİ'Sİ TEŞKİLAT'TA

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ''Memati'' karakteri ile hafızalara kazınan ve son dönemde TRT1 dizilerinin değişmez isimleri arasında yer alan Gürkan Uygun'un Teşkilat'ın kadrosuna katıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Payitaht Abdülhamid dizisinde ''Halil Halid'' olarak izlediğimiz oyuncu, ardından geçen sezon Hasan Sabbah olarak ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinde muhteşem bir performans sergilemişti.

YENİ ROLÜ MERAK EDİLİYOR

Birçok önemli projede yer alan ve bu sezon çok sayıda projeden de teklif alan Uygun'un yeni rolü ise merak konusu oldu.

Gürkan Uygun'un kendisine gelen birçok teklif arasından neden Teşkilat dizisini seçtiği ise merak ediliyor. Ünlü oyuncuyu ikna eden şeyin teklif edilen rolü kaçırmamak istememesi olduğu düşünülüyor.