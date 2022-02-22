Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na geliyor! O isim terör estirecek

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Cerrahpaşalı Metin karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mehmet Polat, TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, her bölümüyle nefes kesiyor.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil'in yer aldığı Es Film imzalı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her geçen bölüm reytinglerdeki başarısını artırıyor.

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Son olarak ünlü oyuncu Emir Benderlioğlu'nun dahil olduğu diziye, yeni bir oyuncu daha katıldı.

MEHMET POLAT BARBAROSLAR'IN KADROSUNDA

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 24 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte diziye yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.

Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi efsane dizilerde sergilediği performansla beğeni toplayan usta oyuncu Mehmet Polat, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın kadrosuna dahil oldu.

Mehmet Polat, dizinin 21. bölümünden itibaren Marco Gabriel karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 21. Bölüm Fragmanı VİDEO

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 20 BÖLÜM ÖZETİ

Osmanlı casuslarının Kalimnos’un yeraltında gizli bir geçit kazdığını fark eden Hızır ve Piri Reis, Baba Oruç ile birlikte fethi kalenin altına kazacakları bu gizli geçitle başlatmayı planlamışlardı. Fakat bu planı Osmanlı karargâhının içine sızdırdığı casusu Martin’den öğrenen Pietro, geçide yerleştirdiği bombalarla Piri Reis, Hızır, Niko ve leventlerinin olduğu yeri patlatmayı başarmıştı. Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek midir? Mesih Paşa başarısız olması halinde kellesini almakla tehdit ettiği Oruç Reis’i öldürecek midir? Oruç Reis içlerindeki casus Martin’i yakalayabilecek midir? Isabel kardeşinin bir casus olduğunu öğrendiğinde ise ne yapacaktır?

Meryem, ağabeyi Pietro’nun onu kandırarak Hızır’ı hançerlettiğini anlamıştı. Şuuru zehirlenmeye devam eden Meryem kaleden kurtulmayı başarabilecek midir? Piri Reis, Osmanlı casuslarını öldüren Salvator’dan intikamını alabilecek midir? Oruç Reis ve leventleri tüm zorluklara rağmen Kalimnos’u fethetmeyi başarabilecekler midir?