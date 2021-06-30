Kurtlar Vadisi'nin Elif'i EDHO'da! Özgü Namal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayacak...

Sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Kurtlar Vadisi Elif rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal, EDHO kadrosunda yeni sezonda yer alacak.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ara verdi.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin oynadığı dizi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Eylül ayında başlaması beklenen diziyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ÖZGÜ NAMAL EDHO'DA

Oyuncu Özgü Namal'ın (41) 7 yıldır birlikte olduğu nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral (53) Ekim ayında kalp krizi geçirip hayata gözlerini yummuştu. Tüm projelerini iptal eden oyuncu, inzivaya çekilmişti.

EDHO 7. sezonda Oktay Kaynarca başrol olarak Kurtlar Vadisi efsane ismi Elif Eylül'ü canlandıran Özgü Namal ile görüşmelere başladı.

Özgü Namal, EDHO 7. sezonda yer alması için ufak bir kaç pürüz kaldığı, eşini kaybeden Özgü Namal'ın çalışmayı çok istediği ve az da olsa kafasını rahatlatmak için projede yer aldığı öğrenildi.

HIZIR'IN YENİ PARTNERİ

Özgü Namal ile EDHO yapım ekibi arasındaki görüşmeler dizinin hayranlarını bir hayli heyecanlandırıyor. Özgü Namal'ın oynayacağı karakterin Hızır Çakırbeyli'nin yeni partneri olacağı konuşuluyor.