Kurtlar Vadisi'nin Elif'i öyle bir değişti ki, son hali inanılmaz! 'Polat Alemdar görse bir daha aşık olur be'

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i öyle bir değişti ki, son hali inanılmaz! 'Polat Alemdar görse bir daha aşık olur be'

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın biricik aşkı Elif karakterine hayat veren Özgü Namal, son haliyle gündeme geldi. Güzelliğiyle büyüleyen Namal'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.

2003 yılında Show TV ekranlarında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden aksiyon, dram ve politik türdeki Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Her anı heyecan ve aksiyon dolu olan ilk serinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimler yer aldı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizide Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği Polat Alemdar karakterinin birçok partneri oldu.

Ancak Polat Alemdar, en çok Özgü Namal'ın hayat verdiği Elif karakterini sevdi ve onun adını dilinden hiç düşürmedi.

Hatta Polat, Ebru'ya ''Elif seni seviyorum'' demiş ve Memati ''Yengeye Elif dedin usta'' diyerek Polat'ı uyarmıştı.

Dizide canlandırdığı Elif karakteriyle büyük bir üne kavuşan Özgü Namal, sergilediği performansla milyonların beğenisini kazandı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Namal, son haliyle gündeme geldi.

''Polat Alemdar görse bir daha aşık olur''

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi, Polat Alemdar'ın büyük aşkı Elif karakterini canlandıran Özgü Namal, adeta yıllara meydan okuyor.

Geçen yllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Namal, son haliyle kendine hayran bırakıyor.

Saçındaki beyazlarla dikkati çeken Namal'ı görenler, ''Polat Alemdar görse bir daha aşık olur'' yorumunu yapıyor.

Eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan güzel oyuncu, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor ve çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki evini boşaltıp İstanbul'a dönen 43 yaşındaki oyuncunun, Kavacık’ta bahçeli bir ev kiraladığı öğrenilmüşti.