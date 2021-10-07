Kurtlar Vadisi'nin Elif'i öyle bir teklif aldı ki! Özgü Namal Masumlar Apartmanı'nda rüzgar gibi esecek

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i öyle bir teklif aldı ki! Özgü Namal Masumlar Apartmanı'nda rüzgar gibi esecek

TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan izleyicisini heyecanlandıracak bir haber geldi. Sevilen diziden, Kurtlar Vadisi Elif rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal'a teklif gittiği öğrenildi.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan, başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor.

Gerçek bir hayat hikayesini anlatan Masumlar Apartmanı ile ilgili izleyicisinin heyecanını katbekat artıracak sürpriz bir gelişme yaşandı.

ÖZGÜ NAMAL'A TEKLİF GİTTİ

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın düşen reytinglerine çare bulmak için diziye etkili bir oyuncu ve karakter sokmak için harekete geçildi.

Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakteriyle gönüllere taht kuran ve uzun süredir setlerden uzak olan Masumlar Apartmanı'ndan teklif gitti.

Dizinin senaristi, geçen yıl eşi Serdar Oral’ı kaybeden ödüllü oyuncu Özgü Namal ile bağlantıya geçti. Ayrıca yapımcı Onur Güvenatam'ın, Namal'a ciddi bir rakam önerdiği de öne sürüldü.

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Ancak en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

41 yaşındaki ünlü oyuncu, 7 yıldır birlikte olduğu nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral, geçtiğimiz Ekim ayında kalp krizi geçirip hayata gözlerini yummuştu. Tüm projelerini iptal eden oyuncu, inzivaya çekilmişti.

Özgü Namal'ın teklifi kabul etmesi halinde Masumlar Apartmanı'na hangi karakterle dahil olacağı merak konusu oldu.