Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle hayrete düşürdü! Yıllar hiç acımamış...

Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle hayrete düşürdü! Yıllar hiç acımamış...

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Erdal karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin, son haliyle hayrete düşürdü. Zengin'in yıllar içindeki değişimini görenler, ''Yıllar acımamış'' yorumunda bulundu.

2003 yılında Show TV'de yayın hayatına başlayan ve 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan aksiyon, dram ve politik türdeki dizinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Konusunun yanı sıra tüm karakterleriyle hafızalara kazınan dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu olup araştırılıyor.

Dizide hayat verdiği Erdal karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Sefa Zengin, yıllar sonra son hali ile gündeme geldi.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİYLE TANINDI

1968 yılında Malatya'da dünyaya gelen Sefa Zengin, İstanbul Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Zengin, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı ''Kurtlar Vadisi'' dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Binbir Gece, Yağmurdan Sonra, Dabbe 2, Ömre Bedel ve İsimsizler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, son olarak 2018 yılında yayınlanan ''Antep Fıstığı'' adlı filmle kamera karşısına geçti.

SON HALİYLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sefa Zengin, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Sefa Zengin, bir süredir tiyatro ile ilgileniyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zengin, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Zengin'in paylaşımlarına, ''Erdal'a yıllar acımamış' ve ''Abi hala karizmasın'' gibi yorumlar yapılıyor.