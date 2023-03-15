Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına'nın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı.. Kurtlar Vadisi isimli dizide Eren Eylül karakterine hayat veren oyuncu Kerem Fırtına'nın son halini görenlar şaşırıyor. İşte şimdilerde 42 yaşında olan oyuncunun son hali..

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Eren Eylül karakterine hayat veren oyuncu Kerem Fırtına'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kurtlar Vadisi'nde avukat Elif'in kardeşi olan Eren Eylül karakterine hayat veren oyuncu Kerem Fırtına büyük bir üne kavuştu.

23 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Fırtına, İstanbul Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesinde kamu yönetimi mezunudur.

42 yaşında olan Kerem Fırtına Kurtlar Vadisi'nden sonra Kollama, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Kiralık Aşk, Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi, Karadayı, Aşk Ağlatır ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi dizilerde rol almıştır.

Instagram hesabından zaman zaman paylaşım yapan Kerem Fırtına'nın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

İşte Kerem Fırtına'nın son hali..