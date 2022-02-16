Kurtlar Vadisi'nin finaline damga vuran savcıyı hatırladınız mı? Son halini gören inanamıyor...

Kurtlar Vadisi'nin son bölümünde savcı olarak karşımıza çıkan Sait Genay, son hali ile gündem oldu. Dizinin o sahnesini hatırlayanlar, usta ismi tanımakta zorlandı.

15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanan efsane dizi Kurtlar Vadisi, hayranlarını üzerek erken bir final vermişti.

4 sezondan ve 97 bölümden oluşan dizinin başrollerinde; Necati Şaşmaz, Özgü Nama, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca yer aldı.

Dizi daha sonra yeni versiyonları ile yeniden ekranlar geldi ancak bu kadro bir daha bir araya gelmedi.

Bu nedenle dizinin yeni sezonları ilk bölümler kadar ses getirmedi ancak izlenme oranını azalmadan devam etti.

Yine efsane dizinin son bölümüne damga vuran mahkeme sahnesi ve orada yer alan savcı gündem oldu.

Her sahnesi ile seyircisine ayrı bir heyecan yaşatan Kurtlar Vadisi'ndeki o savcı, usta oyuncu Sait Genay'dan başkası değildi.

Genay hayat verdiği avcı karakterinin ardından yıllar içinde birçok projede yer alırken, bir hayli ise değişti.

SAİT GENAY'IN SON HALİ

Aradan geçen yıllar içerisinde Sait Genay'ın yaşadığı değişim, izleyenleri oldukça şaşırttı. Sait Genay'ın kariyerinde rol aldığı çok sayıda dizi ve film olduğu biliniyor. Kurtlar Vadisi'nde yer alan Genay, yakın zamanlarda ise Baraj ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde de boy gösterdi.

1970 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan ve tiyatroculuğunun yanı sıra müzisyenlik yapan Sait Genay, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Duru Tiyatro’da birçok oyunda yer aldı.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı savcı karakteri ile akıllarda kalan ve yıllar içinde bir hayli değişen oyuncu, hayranlarını geçmişe götürdü.

İŞTE SON HALİ

SAİT GENAY'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Aşk Her Yerde

Dilekçe

İkinci Caddenin Mahkumu

Kuzguncuklu Fazilet

İvan İvanoviç

Var mıydı, Yok muydu?

Rummuz Goncagül

SAİT GENAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER