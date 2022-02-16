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- Kurtlar Vadisi'nin finaline damga vuran savcıyı hatırladınız mı? Son halini gören inanamıyor...
Kurtlar Vadisi'nin finaline damga vuran savcıyı hatırladınız mı? Son halini gören inanamıyor...
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 17:19
15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanan efsane dizi Kurtlar Vadisi, hayranlarını üzerek erken bir final vermişti.
4 sezondan ve 97 bölümden oluşan dizinin başrollerinde; Necati Şaşmaz, Özgü Nama, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca yer aldı.
Dizi daha sonra yeni versiyonları ile yeniden ekranlar geldi ancak bu kadro bir daha bir araya gelmedi.
Bu nedenle dizinin yeni sezonları ilk bölümler kadar ses getirmedi ancak izlenme oranını azalmadan devam etti.
Yine efsane dizinin son bölümüne damga vuran mahkeme sahnesi ve orada yer alan savcı gündem oldu.
Her sahnesi ile seyircisine ayrı bir heyecan yaşatan Kurtlar Vadisi'ndeki o savcı, usta oyuncu Sait Genay'dan başkası değildi.
Genay hayat verdiği avcı karakterinin ardından yıllar içinde birçok projede yer alırken, bir hayli ise değişti.
SAİT GENAY'IN SON HALİ
Aradan geçen yıllar içerisinde Sait Genay'ın yaşadığı değişim, izleyenleri oldukça şaşırttı. Sait Genay'ın kariyerinde rol aldığı çok sayıda dizi ve film olduğu biliniyor. Kurtlar Vadisi'nde yer alan Genay, yakın zamanlarda ise Baraj ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde de boy gösterdi.
1970 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan ve tiyatroculuğunun yanı sıra müzisyenlik yapan Sait Genay, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Duru Tiyatro’da birçok oyunda yer aldı.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı savcı karakteri ile akıllarda kalan ve yıllar içinde bir hayli değişen oyuncu, hayranlarını geçmişe götürdü.
İŞTE SON HALİ
SAİT GENAY'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Aşk Her Yerde
- Dilekçe
- İkinci Caddenin Mahkumu
- Kuzguncuklu Fazilet
- İvan İvanoviç
- Var mıydı, Yok muydu?
- Rummuz Goncagül
SAİT GENAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- Baraj (Orhan) TV Dizisi – 2020
- Sen Anlat Karadeniz (Osman Hoca) TV Dizisi – 2018
- Seni Seven Ölsün (Osman) Sinema Filmi – 2016
- Sahipli TV Filmi – 2016
- Aile İşi (Ziya) TV Dizisi – 2016
- Ya Nasip Ya Kısmet (Cevdet) TV Filmi – 2015
- Mutlu Ol Yeter (Ziver) TV Dizisi – 2015
- Deccal (Ali Bulut) Sinema Filmi – 2015
- Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Halil) Sinema Filmi – 2014
- Diğer Yarım (Dursun) TV Dizisi – 2014
- Birleşen Gönüller (Baba) Sinema Filmi – 2014
- Senin Hikayen (Orhan) Sinema Filmi – 2013
- Aşk Kırmızı (Şefkat) Sinema Filmi – 2013
- Uzun Hikaye (Mantocu) Sinema Filmi – 2012
- Karnaval (İsmail) Sinema Filmi – 2012
- Evim Sensin (Selim) Sinema Filmi – 2012
- Can (Yaşlı) Sinema Filmi – 2011
- Vakit (g.imam) Kısa Film – 2010
- Sakarya Fırat (İbrahim Kanat) – 2009
- Cam Kırıkları (Ayhan ) TV Dizisi – 2009
- Cadde Hikayeleri Sinema Filmi – 2009
- Eyvah Halam (Nihat) TV Dizisi – 2008
- Devrim Arabaları (Cemal Gürsel) Sinema Filmi – 2008
- Bir Kaplumbağa ve Tavşan Hikayesi (Baba) Kısa Film – 2008
- Memleket Hikayeleri Ceviz Oynamaya mı Geldin? TV Filmi – 2007
- Memleket Hikayeleri – Beyaz Giyme TV Filmi – 2007
- Küçük Adımlar TV Dizisi – 2007
- Hatçe Sosyetede TV Filmi – 2007
- Gurbet Yolcuları (Mustafa) TV Dizisi – 2007
- Elveda Derken (Zeynep'in Babası) TV Dizisi – 2007
- Sahte Prenses (Eşref) TV Dizisi – 2006
- Memleket Hikayeleri: Sevmiş Bulundum (Süleyman Bey) TV Filmi – 2006
- Kaybolan Yıllar (Güray) TV Dizisi – 2006
- Hırsız Polis (Hayri) – 2005
- Büyük Günahlar TV Dizisi – 2005
- Beşinci Boyut TV Dizisi – 2005
- Beyaz Giyme Toz Olur (Esat Bey) TV Filmi – 2005
- Belalı Baldız TV Dizisi – 2005
- Aşk Oyunu (Doktor) TV Dizisi – 2005
- Ateşli Topraklar (Celal Efendi) TV Dizisi – 2005
- Acı Hayat TV Dizisi – 2006
- Kenan'da Bir Kuyu TV Filmi – 2004
- Kalp Gözü TV Dizisi – 2004
- Gizli Dünyalar TV Dizisi – 2004
- Aliye (Sefa Erbil) TV Dizisi – 2004
- Şapkadan Babam Çıktı TV Dizisi – 2003
- Kurtlar Vadisi (Savcı) TV Dizisi – 2004
- Sırlar Dünyası TV Dizisi – 2002
- Yılan Hikayesi (Doktor) – 2000
- Sibel TV Dizisi – 1998
- Kırık Hayatlar (Sadık) TV Dizisi – 1998
- Her şey Çok Güzel Olacak (Rasim) Sinema Filmi – 1998
- Tatlı Kaçıklar (Nikah Memuru) TV Dizisi – 1996
- Köşe Kapmaca TV Dizisi – 1996
- Kaldırım Çiçeği TV Dizisi – 1996
- Firar TV Dizisi – 1993 Burnumu Keser misiniz? TV Dizisi – 1992