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    Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği 'Çok şanslısın' dedirtti

    Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak'ın eşi Süreyya Ufak, güzelliği ile sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 17:52
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    Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği 'Çok şanslısın' dedirtti

    4 sezondan ve 97 bölümden oluşan Kurtlar Vadisi, 2003 yılında Show TV ekranlarında yayınlandı.

    Osman Sınav ve Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını yaptığı dizide başrol olarak; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi isimler yer aldı.

    Birbirinden yetenekli isimler, başrolünde buluşturan ve efsane diziler arasına adını yazdıran Kurtlar Vadisi, geniş kadrosu ile dikkati çekiyordu.

    Dizide özellikle Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak, sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini kazandı.

    Kurtlar Vadisi dizisinden sonra herhangi bir projede yer almayan Ufak, ekranlardan çekildi ve farklı bir hayat sürmeye başladı.

    ERHAN UFAK'IN EŞİ GÜZELLİĞİ İLE MEST ETTİ

    Bu sürede aradığı aşkı bulan ve evlenen Erhan Ufak, eşi Süreyya Ufak'ın güzelliği ile sosyal medyada gündem oldu.

    Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ancak sosyal medyada bir hayli aktif olan Erhan Ufak, aynı zamanda iki çocuk babası..

    Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Ufak'ın eşi, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği Çok şanslısın dedirtti #1

    Sosyal medya kullanıcıları, Ufak'ın aile paylaşımlarına ''Güllü Erhan aşkı buldu'' ve ''Yıllar sana da acımadı'' gibi yorumlarda bulunuyor.

    Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği Çok şanslısın dedirtti #2

    Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği Çok şanslısın dedirtti #3

    Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği Çok şanslısın dedirtti #4

    Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği Çok şanslısın dedirtti #5

    Kurtlar Vadisi nin Güllü Erhan ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği Çok şanslısın dedirtti #6


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