Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı aşkı buldu! Eşinin güzelliği 'Çok şanslısın' dedirtti

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak'ın eşi Süreyya Ufak, güzelliği ile sosyal medyada gündem oldu.

4 sezondan ve 97 bölümden oluşan Kurtlar Vadisi, 2003 yılında Show TV ekranlarında yayınlandı.

Osman Sınav ve Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını yaptığı dizide başrol olarak; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi isimler yer aldı.

Birbirinden yetenekli isimler, başrolünde buluşturan ve efsane diziler arasına adını yazdıran Kurtlar Vadisi, geniş kadrosu ile dikkati çekiyordu.

Dizide özellikle Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak, sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini kazandı.

Kurtlar Vadisi dizisinden sonra herhangi bir projede yer almayan Ufak, ekranlardan çekildi ve farklı bir hayat sürmeye başladı.

ERHAN UFAK'IN EŞİ GÜZELLİĞİ İLE MEST ETTİ

Bu sürede aradığı aşkı bulan ve evlenen Erhan Ufak, eşi Süreyya Ufak'ın güzelliği ile sosyal medyada gündem oldu.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ancak sosyal medyada bir hayli aktif olan Erhan Ufak, aynı zamanda iki çocuk babası..

Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Ufak'ın eşi, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ufak'ın aile paylaşımlarına ''Güllü Erhan aşkı buldu'' ve ''Yıllar sana da acımadı'' gibi yorumlarda bulunuyor.