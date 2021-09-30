Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bambaşka biri oldu! İşte yeni mesleği

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bambaşka biri oldu! İşte yeni mesleği

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde "Güllü Erhan" karakterine hayat veren, Erhan Ufak çok değişti. Yıllar içinde oldukça zayıflayan oyuncu, uzun bir süredir ise ekranlarda yer almıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurdu.

Dizinin tekrar bölümleri hala daha izlenmeye devam ederken, oyuncuları ise merak konusu oldu.

Özellikle dizide Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak'ın son hali ve şu sıralar neler yaptığı gündeme geldi.

Erhan Ufak o dönem canlandırdığı Güllü Erhan karakteri ile hafızalarda yer edinmiş ve uzun bir süre konuşulmuştu.

GÜLLÜ ERHAN'IN SON HALİ

Kurlar Vadisi'nde "Güllü Erhan" yani Erhan Ufuk karakterine hayat veren Erhan Ufak, Instagram'da "erhanufakofficial" kullanıcı adı ile yer alıyor ve 180 bin takipçisi için sık sık paylaşım yapıyor.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, şu sıralar ticaret ile uğraşıyor. Ufak'ın yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği bilinmezken, son hali ise herkesi şaşırtıyor.