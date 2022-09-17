Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bir deri bir kemik kaldı! Yeni mesleği ise şaşırttı...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bir deri bir kemik kaldı! Yeni mesleği ise şaşırttı...

Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV ekranlarında başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden aksiyon, dram ve politik türdeki Kurtlar Vadisi dizisinin üzerinden yıllar geçse de hala eski bölümler izlenmeye devam ediyor.

Günümüzde de konuşulmaya devam eden dizi; Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

Bu isimlerden biri de Polat Alemdar'ın adamları arasında yer alan Güllü Erhan'dı.

Sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini kazanan Güllü Erhan karakterine ise Erhan Ufak hayat verdi.

Erhan Ufak, şimdilerde son hali ve yeni hayatıyla gündem oluyor.

Mutlu bir evliliği olan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu.

Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.

Ünlü isim, fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu.

140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

İŞTE SON HALİ...