Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle ağızları açık bıraktı! Bakın şimdilerde ne yapıyor...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle ağızları açık bıraktı! Bakın şimdilerde ne yapıyor...

Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak, son hali ve yeni hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Ufak, başka bir şehirde yeni bir iş kurdu.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV ekranlarında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden aksiyon, dram ve politik türdeki Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, İstemi Betil, Zafer Ergin gibi usta isimler yer aldı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve günümüzde de konuşulmaya devam eden dizi; Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazındı.

Bu isimlerden biri de Polat Alemdar'ın adamları arasında yer alan Güllü Erhan'dı. Sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini kazanan Güllü Erhan karakterine ise Erhan Ufak hayat verdi.

Replikleri kadar müzikleri de dillere dolanan Kurtlar Vadisi dizisinden sonra herhangi bir projede yer almayan Erhan Ufak, son hali ve yeni hayatıyla gündeme geldi.

''Necati ve Raci Şaşmaz sayesinde ünlü oldum''

Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak, televizyon serüvenine Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başladı.

Şaşmaz kardeşlerle aile dostu olan Ufak, Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajda şunları söyledi:

''Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... (Gülüyor) Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım.''

Ekranlardan uzak kalmasının sebebini Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlama olasılığı olduğunu itiraf eden Ufak, ''Oyunculuğu bırakmış değilim. 'Güllü Erhan' gibi iz bırakabileceğim bir rol teklifi gelirse düşünürüm.'' dedi.

Kurtlar Vadisi başlayacak mı?

Erhan Ufak, geçtiğimiz yıl Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağına dair haberlerin gündeme gelmesi hakkında da konuştu.

Bu konuda bir bilgisi olmadığını söyleyen Ufak, açıklamayı yapacak yerin Pana Film olduğunu belirtti.

Yeni işi bakın neymiş

İstanbul'da gayrimenkul şirketi kuran Erhan Ufak, şu sıralar hayatının büyük bir kısmını Azerbaycan'da geçiriyor

Burada Türk Sanat Akademisi kuran Erhan Ufak, yeni hayatını şu sözlerle anlatıyor:

''Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum.''





Son haliyle şaşırttı



Sosyal medyada bir hayli aktif olan Erhan Ufak, Instagram'da "erhanufakofficial" kullanıcı adı ile yer alıyor.

Süreyya Ufak ile evlenen ve iki çocuk babası olan Ufak'ın son hali ise görenleri şaşırtıyor.