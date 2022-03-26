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    Kurtlar Vadisi'nin güzel ismi Destan ile ekranlara döndü! Akkız'a dişli bir anne geliyor

    Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı İnci Tataroğlu karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Sema Şimşek, ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin kadrosuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 12:41
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    Kurtlar Vadisi'nin güzel ismi Destan ile ekranlara döndü! Akkız'a dişli bir anne geliyor

    Yönetmenliğini Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve İpek Karapınar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Destan dizisi, Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu ediniyor.

    Her bölümü merakla beklenen diziden izleyicileri sevindirecek bir transfer haberi geldi.

    SEMA ŞİMŞEK DESTAN'DA

    Dedikoducu Çocuk'un haberine göre; Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı İnci Tataroğlu karakteriyle akıllara kazınan ve son olarak Avlu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sema Şimşek, Destan dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Dizinin izleyicileri, Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Sema Şimşek'in, Ebru Şahin'in hayat verdiği Akkız'ın annesini canlandıracağını iddia etti.

    Kurtlar Vadisi nin güzel ismi Destan ile ekranlara döndü! Akkız a dişli bir anne geliyor #1

    Kurtlar Vadisi nin güzel ismi Destan ile ekranlara döndü! Akkız a dişli bir anne geliyor #2


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