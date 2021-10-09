Kurtlar Vadisi'nin iki dev ismi EDHO'ya transfer oldu! Yeni sezon gümbür gümbür geliyor

Kurtlar Vadisi'nin iki dev ismi EDHO'ya transfer oldu! Yeni sezon gümbür gümbür geliyor

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba transfer haberleri peş peşe geldi. Kurtlar Vadisi'nin iki dev oyuncusu Osman Soykut ve Ragıp Savaş, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye de devam ediyor.

Yedinci sezonunda unutulmaz bölümlerle ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı 26 Ekim'de 200. bölümüyle izleyicisiyle buluşması beklenen diziye, Kurtlar Vadisi'nden 2 dev isim transfer oldu.

KURTLAR VADİSİ'NDEN 2 DEV OYUNCU KADRODA

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Aron Feller karakterine hayat veren Osman Soykut ve Fuat karakterini canlandıran Ragıp Savaş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye ayrıca Uğur Yücel, Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Eren Vurdem, Burcu Binici ve Hazım Körmükçü de dahil oldu.