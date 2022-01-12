Kurtlar Vadisi'nin İstihbaratçı Alper'i bakın hangi mesleği yapıyormuş! Duyan şaştı kaldı

Efsane dizilerden birisi olan Kurtlar Vadisi'nde İstihbaratçı Alper karakterine hayat veren Tarkan Tüzmen, asıl mesleği ile herkesi şaşırttı.

15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi, geçen süre içerisinde efsane yapımlar arasına adını yazdırdı.

Efsane dizinin başrollerinde; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi birbirinden ünlü ve yetenekli isimler yer aldı.

Bu isimler dışında da kadro oldukça geniş olurken, dizide yer alan isimler yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

Dizinin kadrosunda yer alan ve İstihbaratçı Alper karakterine hayat veren Tarkan Tüzmen, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Kurtlar Vadisi serilerinin dışında herhangi bir projede yer almayan Tüzmen, gerçek mesleği ile hayranlarını bir hayli şaşırttı.

İSTİHBARATÇI ALPER'İN ASIL MESLEĞİ...

Kurtlar Vadisi dizisinde "İstihbaratçı Alper" karakterini canlandırarak tanınan Tarkan Tüzmen, 1990 yıllarında gitar çalarak başladığı şarkıcılık kariyerine "Son Rüya" isimli parçasıyla devam etti.

1998 yılında ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Tüzmen, Unutamazsın şarkısını söyledi. 14. olarak yarışmadan ayrılan oyuncu, bilinmeyen bu yönleri ile hayranlarını şoke etmeyi başardı.

TARKAN TÜZMEN KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Tüzmen, TED Ankara Koleji ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Müzik hayatında daha çok Tüzmen olarak tanınan oyuncu, 90'lı yılların başında t1 adlı albümündeki Son Rüya parçasıyla çıkış yaptı.

Kara Fırtına, Aslan Abim bilinen parçalarından bazılarıdır. Tüzmen, 1998 yılında ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmiş ve 14. olmuştur.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki İstihbaratçı Alper karakterini canlandırarak kariyerine oyunculuğu ekleyen Tüzmen, aynı zamanda milli yüzücüdür.