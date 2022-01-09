Kurtlar Vadisi'nin Lale Zara'sı Gülçin Çakır'ın son hali şaşırttı! Artık Türkiye'de yaşamıyor

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Lale Zara Aynacı karakterine hayat veren Gülçin Çakır, artık Türkiye'de yaşamıyor. Çakır'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırtıyor.

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban gibi oyuncuların yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir dizi olan Kurtlar Vadisi Pusu, konusunun yanı sıra başrolden yan rollere kadar tüm oyuncularıyla çok sevildi.

Karakterleriyle de hafızalara kazınan dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Lale Zara Aynacı karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Çakır...

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Lale Zara Aynacı karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülçin Çakır, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 21 bini aşkın takipçisi bulunan Gülçin Çakır, çocuklarıyla sık sık paylaşım yapıyor.

Oyuncu ve tiyatrocu Gülçin Çakır'ın son halini görenler ise tanımakta güçlük çekiyor.

Türkiye'den ayrılan 40 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde İngiltere'de yaşıyor.

GÜLÇİN ÇAKIR KİMDİR?

16 Mart 1981 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Gülçin Çakır, Tiyatro oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Devlet Tiyatroları'nda profesyonel oyunculuk yaşamına başladı.

2007 yılında Amerika'ya gidip oyunculuk alanında kendini geliştiren Çakır, eğitimini tamamlayıp 2010 yılında Türkiye'ye geri dönmüştü.