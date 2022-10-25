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    Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle büyüledi!

    Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı sosyal medyada gündeme geldi. İstemi Betil'in kendi gibi oyuncu olan kızı güzelliğiyle dikkat çekti..
    • 25.10.2022 - 14:48
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    Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle büyüledi!

    Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Laz Ziya karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan İstemi Betil'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı.

    Laz Ziya karakteriyle günümüzde dahi gündemden düşmeyen usta oyuncu 11 Kasım 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun kızı İrem Betil'in de oyuncu olduğu ortaya çıktı.

    Laz Ziya karakteriyle hafızalara kazınan İstemi Betil'in kızı, güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Babasının izinden giden İrem Betil, çeşitli dizi ve reklam projelerinde kamera karşısına geçerek oyunculuk yaptı. İşte İstemi Betil'in kızı İrem Betil'in bazı fotoğrafları..

    Kurtlar Vadisi nin Laz Ziya sı İstemi Betil in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle büyüledi! #1

    Kurtlar Vadisi nin Laz Ziya sı İstemi Betil in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle büyüledi! #2

    Kurtlar Vadisi nin Laz Ziya sı İstemi Betil in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle büyüledi! #3

    Kurtlar Vadisi nin Laz Ziya sı İstemi Betil in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle büyüledi! #4


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