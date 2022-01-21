Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşine bakın! Masmavi gözleriyle büyülüyor

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Memati karakteriyle hafızalara kazınan, şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun, güzelliği ve masmavi bakışlarıyla herkesi büyüledi.

1974 yılında İzmit'te dünyaya gelen ünlü oyuncu Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı.

Bir süre Dormen Tiyatrosu'nda çalışan Gürkan Uygun, ekran macerasına 1994 yılında yer aldığı ''Kaygısızlar'' dizisiyle başladı.

Bir Demet Tiyatro, Yılan Hikayesi, Deli Yürek, Çiçek Taksi gibi efsane yapımlarda boy gösteren Uygun, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazındı.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE BOY GÖSTERİYOR

Dizi sona erdikten sonra birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan MİT destekli Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı Teşkilat dizisinde hayat verdiği Yıldırım karakteriyle adından söz ettiren oyuncu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor.

EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Gürkan Uygun'un 2008 yılında dünyaevine girdiği ve gözlerden uzak yaşayan eşi Şebnem Uygun, güzelliği ve masmavi gözleriyle görenleri büyülüyor. Ünlü çift, şimdilerde magazin basınından uzak bir yaşam sürüyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık okuyan Şebnem Uygun, bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına katılmıştı.