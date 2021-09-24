Kurtlar Vadisi'nin Memati'si hakkında herkesi şaşırtan gerçek! Meğer yıllar önce Yıldız Tilbe ile...

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati rolüyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu Uygun'un yıllar önce Yıldız Tilbe'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Hikayesi ve karakterleriyle televizyon ekranlarının efsane dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.

Özellikle dizinin gelmiş geçmiş en efsane karakteri Memati'ye hayat veren ve bu rolüyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un hayatı, takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor.

Şimdilerde TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Gürkan Uygun nam-ı değer Memati hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı.

YILDIZ TİLBE'NİN KLİBİNDE OYNAMIŞ

Gürkan Uygun'un yıllar önce Yıldız Tilbe'nin ''Vazgeçtim'' adlı klibinde oynadığı ortaya çıktı. Uygun'un klipteki hali ise sosyal medyayı salladı.

Kurtlar Vadisi'ne veda ettikten sonra pek çok projede yer alan ünlü oyuncunun tozlu arşivlerden çıkan Yıldız Tilbe'li fotoğrafı ''Hey gidi günler hey!'' dedirtti.