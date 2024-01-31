Kurtlar Vadisi’nin Memati'siydi, yeni işini paylaştı! "Yaşlandın be usta" Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Memati Baş karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, yeni filmini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun son halini gören takipçileri, yorum yazmadan geçemedi.

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1974 yılında İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, Türk televizyon tarihine Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl canlandırdığı "Memati" karakteriyle kazındı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Payitaht Abdülhamit ve Uyanış: Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Uygun, beğeni topladı.

49 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Son hali üzdü

Takipçileriyle iletişimini koruyan Gürkan Uygun, yeni işini paylaşmasıyla dikkat çekti.

Usta oyuncu Şubat ayında vizyona girecek olan Hayatla Barış filminde rol aldı.

Tecrübeli oyuncunun aradan geçen yıllar içerisindeki değişimi ise adeta ağızları açık bıraktı.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un saçı ve sakalını beyaz görenler, "yaşlanmışsın usta" yorumunda bulundu.