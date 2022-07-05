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    Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ etek giyip amuda kalktı!

    Güldürme Beni'de keyifli anlar yaşandı.Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ yoga yapmaya çalışınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
    • 05.07.2022 - 17:10
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    Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ etek giyip amuda kalktı!

    Show TV'nin yeni komedi programı Güldürme Beni'de eğlenceli olaylar yaşandı.Sunuculuğunu Demet Akbağ ve Şahin Irmak'ın yaptığı programda konuklar birbirlerini güldürmeye çalışıyor.

    Kurtlar Vadisi nin Muro su Mustafa Üstündağ etek giyip amuda kalktı! #1

    Programın ilk bölümüne konuk olarak Aslı Bekiroğlu, Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Ayta Sözeri, Sinan Çalışkanoğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse katıldı.

    Kurtlar Vadisi nin Muro su Mustafa Üstündağ etek giyip amuda kalktı! #2

    Programın bir bölümünde Aslı Bekiroğlu ve Mustafa Üstündağ yoga yapmaya çalışınca ortaya komik görüntüler çıktı.

    Kurtlar Vadisi nin Muro su Mustafa Üstündağ etek giyip amuda kalktı! #3

    Aslı Bekiroğlu yoga öğretmek için konuklar arasından Mustafa Üstündağ'ı seçti ardından tayt giymesini istedi ancak Üstündağ bunu kabul etmeyerek kıyafetinin üzerine giydiği elbise ile yoga öğrenmeye çalıştı.

    Kurtlar Vadisi nin Muro su Mustafa Üstündağ etek giyip amuda kalktı! #4


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