Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Babası' şimdilerde ne yapıyor?

Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Babası' şimdilerde ne yapıyor?

Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterine hayat veren Emin Olcay, son görüntüsü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Şimdilerde ne yaptığı merak edilen Olcay, ekranlardan uzun zamandır uzak.

4 sezondan oluşan, senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Ahmet Yurdakul ve Mehmet Turgut'un yaptığı Kurtlar Vadisi, efsaneler arasına adını yazdırdı.

Türk televizyon tarihinde önemli bir yeri olan dizinin başrollerinde; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca yer aldı.

Bu isimler dışında da dizinin kadrosu oldukça genişti ve final bölümüne kadar binlerce oyuncu geldi-geçti.

Dizinin bir diğer önemli ismi ise Polat Alemdar'ın babasını canlandıran "Ömer Baba" karakteri oldu.

Ömer Baba karakterine hayat veren ve hoş sohbeti, güzel sözleri ile dikkati çeken Emin Olcay'ın şimdilerde ne yaptığı merak edildi.

Peki, Emin Olcay şimdi nerede, ne yapıyor? İşte Emin Olcay'ın son hali...

EMİN OLCAY ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

11 yıl boyunca Ömer Baba karakterine hayat veren ve kendisine Ömer Baba olarak seslendiklerini söyleyen Emin Olcay, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Özellikle pandemi dönemini evde geçiren Olcay,sokağa çıkma yasağında resim yapmaya yönelmişti.

O ANLARI EŞİ PAYLAŞTI

Son hali merak edilen Ömer Baba’nın fotoğraflarını ise eşi Hayat OIcay paylaştı. 74 yaşındaki oyuncu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de makarna sanatı ile ilgilendi.

Makarna ve mercimeklerden resim yapan Emin Olcay evde vaktini bu şekilde geçirdi.

Makarnadan resim yaparak vakit geçirdiğini söyleyen Olcay, "Evde oturduğumuz bu günlerde zamanımızı bunla değerlendirsek çok güzel olur esasında" ifadelerini kullandı.