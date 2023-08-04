Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı hacı oldu, son hali şoke etti! "Takkeli Şaşmaz" Kurtlar Vadisi'nde Polat rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, hac sonrası büyük bir değişim yaşıyor.

"Polat Alemdar" karakteriyle bir neslin unutamadığı oyuncu Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor.

Yıllar geçmesine rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şaşmaz, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yıllarda Umre ziyareti yapmıştı. Şaşmaz bu sene hac görevini de yerine getirdi.

Takkesini çıkarmıyor

Kafasına takke takarak dolaşan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı yeni imajı ile görenler tanıyamadı.

Necati Şaşmaz, hac sonrası zamanını dini ve İslami kitaplar okuyarak geçiriyor.