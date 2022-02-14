Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bombayı patlattı! Yepyeni bir diziyle dönüyor

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle özdeşleşen Necati Şaşmaz, İbo Show programına konuk oldu. Tatlıses ile düet yapan Şaşmaz, hayranlarına yeni dizisinin müjdesini verdi.

Sunuculuğunu İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin efsane şov programı İbo Show, geçtiğimiz akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

İbo Show'un yeni sezon ilk bölüm konukları Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer oldu.

''SENARYOSUNU BEN YAZIYORUM''

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Necati Şaşmaz, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı.

Yıllar sonra İbo Show'da izleyici karşısına çıkan Şaşmaz, yeni dizisini de duyurdu. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıkladı.

Dizinin bir platformda yayınlanacağını söyleyen oyuncu, ''Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum.'' dedi.

DÜET YAPTILAR

Ünlü isimlerin en sevilen şarkılarının seslendirildiği programda, Necati Şaşmaz'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı düet ise geceye damga vurdu.

İkili, ''Dağlar dağımdır benim'' türküsünü seslendirdi.