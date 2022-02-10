Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ekranlara dönüyor! Bakın hangi yapımda boy gösterecek

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle özdeşleşen Necati Şaşmaz, ekran orucunu bozuyor. Şaşmaz, İbo Show'un yeni sezon ilk bölümüne konuk olacak.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve bir anda herkesin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Dizide hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle özdeşleşen usta oyuncu Necati Şaşmaz, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Şaşmaz'ın hayranları, Kurtlar Vadisi Pusu ile ilgili haber beklerken usta oyuncu ekran orucunu bozmaya karar verdi.

İBO SHOW PROGRAMINA KONUK OLUYOR

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumu ile Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yayın günü belli oldu.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, yeni sezon ilk bölümüyle 13 Şubat Pazar günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Programın yeni sezon ilk bölüm konukları ise Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, Didem ve Şafak Sezer olacak.

Necati Şaşmaz'ın merakla beklenen Kurtlar Vadisi Pusu ile ilgili bir bilgi verip vermeyeceği ise merak konusu....