Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ından kötü haber! Necati Şaşmaz kalp krizi mi geçirdi? Sağlık durumu nasıl?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ından kötü haber! Necati Şaşmaz kalp krizi mi geçirdi? Sağlık durumu nasıl?

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu kalp krizi mi geçirdi? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle adını milyonlara duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde oğlulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile paylaşım yapan Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzen haber geldi.

Ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. 3 saat süren ameliyatı sevenlerini korkuttu.

Necati Şaşmaz'dan gelen kötü haber sonrası hastalığı ve sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Necati Şaşmaz kalp krizi mi geçirdi?

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, ölümden döndü. Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şaşmaz, hemen ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre ünlü isme anjiyo ameliyatı yapıldı. 3 saat süren operasyon sonrası Şaşmaz, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın tedavisi devam ediyor. Şaşmaz'ın şu an sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.