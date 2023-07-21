Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz bakın aslen nereliymiş! İşte Necati Şaşmaz'ın memleketi.. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde haber.com/polat-alemdar.htm" rel="tag" target="_blank">Polat Alemdar karakterini canlandıran başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın hayatı merak ediliyor.

51 yaşında olan oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topladı ve hafızalara kazındı.

Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Necati Şaşmaz dizinin ardından çeşitli projelerde senarist ve yapımcılık yaptı.

Uzun süredir bir projede yer almayan Necati Şaşmaz hakkında merak edilen bazı bilgiler zaman zaman arama motorlarında araştırılmaktadır.

Necati Şaşmaz hakkında en çok merak edilenler arasında ise memleketi bulunuyor. İşte Necati Şaşmaz'ın memleketi..

Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'ın Harput ilçesinde dünyaya geldi.

Zaza asıllı olan Necati Şaşmaz, Abdulkadir ve Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Ünlü ismin Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.