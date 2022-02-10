Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı bir zamanlar bakın kiminle aşk yaşamış! Polat Alemdar diyenlere ters köşe...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteri ile akıllara kazınan Çiğdem Batur'un eski aşkı herkesi şaşırttı. Batur'un ilişki yaşadığı isim ise bilinen ve sevilen bir sanatçı...

15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve Türk televizyon tarihinin en unutulmaz işlerinden olan Kurtlar Vadisi, toplam 4 sezon sürdü.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizide Çiğdem Batur, Savcı Leyla karakterine hayat verdi.

Cesur bir savcıya hayat veren Çiğdem Batur dizide kısa bir süre kaldı ama bir anda milyonların sevdiği bir isim haline geldi.

Birçok projede yer alan oyuncu, Kurtlar Vadisi'nde olduğu kadar büyük bir ün yakalayamadı. Herkesin aklında "Savcı Leyla" olarak kaldı.

Savcı Leyla karakterini dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen merak edenler, Çiğdem Batur'un özel hayatına mercek tutuyor.

Yaşadığı aşklarla gündeme gelmeyi sevmeyen ve ilişkilerini göz önünde yaşamayan Batur, geçen zamanın ardından eski aşkı ile gündem oldu.

ORHAN ÖLMEZ'DEN ÇİĞDEM BATUR SÖZLERİ

Çiğdem Batur ve Orhan Ölmez'in arkadaşça olan yakınlıkları, kısa bir süre sonra aşka dönüştü.

2013 yılında Beyaz TV'de Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze programına katılan Çiğdem Batur ve telefonla programa bağlanan Orhan Ölmez, bu aşk hakkında bazı detayları paylaşmıştı.

Şarkıcı Orhan Ölmez'in Çiğdem Batur için tam 10 kez aynı tiyatroya gittiğini söyleyen Erçetingöz, aşkın nasıl başladığını sordu.

Orhan Ölmez ise bu soru karşısında şu ifadeleri kullandı;

"2 yıldır tanışıyoruz fakat geçen yazdan beridir daha farklı bir boyutta bir durumumuz söz konusu. Tabii bu durumdan ötürü çok mutluyum, Allah'a şükür. Elimizden geldiği kadar doğru ve düzgün yürütmeye çalışıyoruz.

Her şeyden önce Çiğdem'in yaptığı işle ilgili ona hayranlık duyan bir insandım. Hala daha yaptığı işe, oyunculuğuna ve eğitimine karşı, donanımına karşı hayranlıkla bakar, hayranlıkla izlerim.





Bunu farklı boyutta bir arkadaşlıkla taçlandırmış olmak daha keyifli oldu. Biz bunu uzun bir süredir elimizden geldiğince doğru ve düzgün, kadide ve kurallarına uygun gönlümüzce yaşamaya çalışıyoruz. İnşallah daha uzun süre böyle olur."

Ancak bu aşk geçen 1,5 yıllık sürenin ardından nikah masasına gitmeden bitti ve ilkli dostça ayrıldı.







