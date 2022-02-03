Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı deri mini elbisesiyle yaktı geçti! Adeta bir 'afet-i devran'

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı deri mini elbisesiyle yaktı geçti! Adeta bir 'afet-i devran'

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, geçtiğimiz akşam Dilberay filminin galasına katıldı. Batur, deri mini elbisesiyle geceye adeta damgasını vurdu.

2003 yılında Show TV'de ekranlara gelen ve 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Oktay Kaynarca gibi usta isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

Dizide hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettirdi.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de milyonları kendisine hayran bırakan Batur, geçtiğimiz akşam başrolünde Büşra Pekin'in yer aldığı ''Dilberay'' filminin galasına katıldı.

Galada simsiyah deri bir mini elbise giymeyi tercih eden güzel oyuncu, geceye adeta damgasını vurdu.

''AFET-İ DEVRAN''

39 yaşındaki Çiğdem Batur, galada arkadaşlarıyla çekildikleri kareleri Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Batur'un o karelerini görenler, gözlerini alamazken ''Afet-i devran'' yorumları da gecikmedi.