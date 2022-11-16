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    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan dekolte şöleni! 'Savcım gözümüz kamaştı'

    Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle adından söz ettiren Çiğdem Batur, derin bacak ve göğüs dekolteli pozuyla beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:11
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    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan dekolte şöleni! 'Savcım gözümüz kamaştı'

    Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönmeye hazırlanırken, oyuncu kadrosu da yeniden gündem oldu.

    Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur, dizinin Savcı Leyla'sıydı.

    Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettiren Çiğdem Batur, ekranlarda yıllardır yer almıyor.

    Uzun bir süredir hayatına İngiltere'de devam eden Çiğdem Batur, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Londra'da oyunculuk dersleri veren ve aynı zamanda seslendirme-dublaj yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

    Dekolte şov

    Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Çiğdem Batur, mini elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle verdiği pozlarla beğeni topladı.

    Dikkat çeken fiziği ile gecede adeta parlayan 39 yaşındaki Batur, görenleri mest etti.

    İşte Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur...

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı Çiğdem Batur dan dekolte şöleni! Savcım gözümüz kamaştı #1

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı Çiğdem Batur dan dekolte şöleni! Savcım gözümüz kamaştı #2


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