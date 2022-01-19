Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'a yakın markaj! Bakan gözlerini alamıyor

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda 7'den 70'e herkesin konuştuğu bir dizi haline gelen Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğindeki Kurtlar Vadisi Pusu dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Oktay Kaynarca gibi usta isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir dizi olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun en sevilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Savcı Leyla'ydı.

Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettiren Çiğdem Batur, milyonları kendisine hayran bıraktı.

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kurtlar Vadisi Pusu'nun hayranları, dizide Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Güzel oyuncu Çiğdem Batur'un, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı kareler büyük ilgi gördü.