Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un değişimini görmek için zoom! 'Vay vay' dedirten kareler...

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle tanınan ve herkesin sevgisini kazanan çiğdem Batur, yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı. Batur'un herkesi beğeni rekoru kırıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Oktay Kaynarca gibi usta isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu, 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlandı.

Kurtlar Vadisi Terör dizisinin devamı niteliğinde olan dizi, yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kırdı.

Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yer alan dizide Çiğdem Batur, Savcı Leyla karakterine hayat verdi.

Gözü kara, cesur ve güzeller güzeli Leyla'ya hayat veren Çiğdem Batur, bir anda milyonların sevdiği bir isim haline geldi.

Yıllar içinde bir hayli değişen ve güzelliğine güzellik katan Çiğdem Batur, sosyal medya paylaşımları ile beğeni rekoru kırıyor.

Fotoğrafları ile binlerce yorum ve beğeni alan Batur, hala daha hayranları tarafından "Savcı Leyla" olarak anılıyor.

ÇİĞDEM BATUR GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur, Kuaförüm Sensin yarışmasında sunuculuk yapıyordu.

Yıllardır özel hayatı ve kariyerindeki başarıları ile beğeni toplayan oyuncu, Kuaförüm Sensin'e döndüğü zaman, "Yaklaşık 15 yıl aradan sonra tekrardan sunuculuğa geri dönüyorum, çok mutluyum" demişti.

Ufak tefek değişimlerle dikkati çeken Batur'un hayranları fotoğraflarına yorum yapmayı ihmal etmiyor.

Büyük estetikler yaptırmayan ve doğal görüntüsünü bozmamaya özen gösteren Batur, bu yönüyle ön plana çıkıyor.